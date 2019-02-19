Около 450 плакатов с поздравлениями украсят Москву ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка 450 поздравительных плакатов, а также видеоролики с изображениями солдат, орденов и медалей на фасадах домов-книжек на Новом Арбате украсят Москву ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В честь Дня защитника Отечества столичные улицы украсят около 450 плакатов с поздравлениями и изображением эмблемы армии России в виде пятиконечной звезды. Их разместят на билбордах, остановочных павильонах и афишных тумбах", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 19 по 23 февраля тематические плакаты появятся на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате запустят поздравительные видеоролики с изображениями солдат, орденов и медалей.

На фасаде здания Государственной думы появится поздравительное панно с 12 флагштоками и триколором, а на Тверской улице традиционно будет включена праздничная подсветка.

День защитника Отечества отмечают в России 23 февраля с 1922 года. Официальным выходным этот день стал в 2002 году.