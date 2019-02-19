Москвичи выбрали имя для родившегося на "Городской ферме" на ВДНХ ягненка

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Родившегося на "Городской ферме" на ВДНХ ягненка назвали Любашей по итогам голосования в соцсетях выставки. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

С 13 по 18 февраля пользователям нужно было выбрать имя для детеныша эдильбаевского барана Елисея и длиннохвостой тонкорунной овцы Долли. Как отмечается, участникам предлагалось выбрать из пяти романтических имен (Любаша, Венера, Мирабель, Амура и Агапи), потому что ягненок родился незадолго до Дня всех влюбленных.

Как уточняется в материале, за это имя проголосовали 35% подписчиков страниц выставки в соцсетях. Всего в голосовании приняли участие более 3 тыс. человек.

Табличка с именем у вольера, где живет ягненок, появится в начале весны.