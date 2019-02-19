МЦК установил новый суточный рекорд по пассажиропотоку

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 508,5 тыс. человек перевезли "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК) 18 февраля. Это новый суточный рекорд, сообщили во вторник в пресс-службе Московской железной дороги.

"Более 508,4 тыс. пассажиров перевезли "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК) 18 февраля. Это новый суточный рекорд, превышающий предыдущий более чем на 8 тыс. человек, который был установлен 7 ноября 2018 года - "Ласточки" перевезли более 500 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Открытие МЦК состоялось 10 сентября 2016 года.