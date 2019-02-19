На Проспекте Вернадского в Москве создадут дополнительную полосу для разворота в область

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены до конца года обустроить дополнительную полосу, которая обеспечит безопасный разворот с Проспекта Вернадского в сторону области и съезд на Ленинский проспект. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

"Сейчас для тех, кто направляется в центр по Проспекту Вернадского, отсутствует удобный съезд на Ленинский проспект. Кроме того, движение в центр затруднено из-за разворота в сторону области. В связи с этим в этом году Департамент капитального ремонта города Москвы планирует обустроить дополнительную полосу в районе дома № 127 по Проспекту Вернадского. Новая схема организации дорожного движения поможет увеличить пропускную способность Проспекта Вернадского", - говорится в сообщении.

Обустройство дополнительной полосы начнется весной и завершится к концу года.

Кроме укладки нового и замены старого асфальтного покрытия в ходе работ также будет заменено наружное освещение и опора для камер видеофиксации, создана ливневая канализация, а также проведено благоустройство прилегающей территории.