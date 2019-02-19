Нагрузка на станции московского метро "Комсомольская" уменьшится на 10% после открытия БКЛ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток на одних из самых загруженных в Московском метрополитене станциях "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий снизится, как минимум, на 10% с открытием Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом во вторник сообщил ТАСС первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"С вводом в эксплуатацию БКЛ пассажиропоток перераспределится с "Комсомольской", как минимум, на 10%. Это та часть пассажиров, которая сейчас едет от станций "Бульвар Рокоссовского", "Черкизовская", "Преображенская площадь", "Сокольники" и "Красносельская" и делает пересадку на "Комсомольскую" Кольцевой линии. С открытием станции БКЛ "Стромынка" пассажиры будут делать пересадку со станции "Сокольники" не доезжая в центр, экономя при этом от 9 до 15 минут", - сказал он.

Так, сегодня время в пути от "Красносельской" (Сокольническая линия) до "Семеновской" (Арбатско-Покровская линия) занимает более 20 минут. С открытием БКЛ время в пути сократится до 15 минут. На столько же сократится время в пути у пассажиров, которые начнут ездить с пересадкой на БКЛ от "Преображенской площади" на станции северного участка Люблинско-Дмитровской линии, добавил Латыпов.

С 16 по 24 февраля для строительства северо-восточного участка БКЛ закрыт участок Сокольнической линии между станциями "Красносельская" и "Бульвар Рокоссовского". В эти дни между закрытыми станциями курсирует бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 24 февраля перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним.

Большая Кольцевая линия

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. По завершении строительства в 2021-2022 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).

Всего на БКЛ разместится 31 станция, из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичной подземки, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.