Комиссия Мосгордумы поддержала проект постановления о стандарте детских комнат в ТЦ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Члены комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам рекомендовали столичному парламенту одобрить поправки в федеральные законы, предусматривающие введение регламента работы и условий пребывания детей в игровых комнатах, расположенных в торговых центрах. Об этом сообщила председатель комиссии Татьяна Портнова.

На данный момент деятельность игровых комнат законодательно никак не регламентируется, к тому же нет единого перечня требований к сотрудникам, которые присматривают за детьми. В случае поддержания соответствующего постановления депутатами столичного парламента в ходе заседания, запланированного на 20 февраля, Мосгордума направит его на рассмотрение в Государственную думу.

"Рекомендуем Московской городской думе принять проект постановления Московской городской думы "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статью 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - сказала Портнова.

Как пояснила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко, законопроектом предлагается нормативно закрепить определение понятия "временный присмотр за детьми", под которым подразумевается комплекс мер по организации временного досуга детей в специально отведенном и оборудованном для этого помещении, и не предполагающее получение детьми образования. Вместе с тем, проектом закона предполагается, что временный присмотр за детьми будет осуществляться при наличии информированного добровольного согласия родителей.

Кроме того, законопроектом устанавливается ряд требований к лицам, осуществляющим временный присмотр за детьми: наличие личной медицинской книжки и отсутствие судимости. Также таким лицам будет необходимо пройти гигиеническое воспитание и обучение.