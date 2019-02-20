Более 20 архитектурных проектов Москвы поборются за звание "Здание года" портала ArchDaily

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Двадцать два архитектурных проекта Москвы представлены в десятом ежегодном голосовании пользователей международного портала ArchDaily на звание Building of the Year ("Здание года"), сообщила в среду пресс-служба Москомархитектуры.

"Один из них - "Дом на крыше" в центре дизайна Artplay - находится в категории Best Applied Products. Даже такое количество - уже большой результат. Он показывает, что московская и российская архитектура все лучше узнается за рубежом, начинает выигрывать в международных конкурсах", - цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Среди представленных на голосовании московских проектов: Сколковский институт науки и технологий, школа "Летово", штаб-квартира музея "Гараж", стадион "Лужники", башня "Федерация", Спортивный павильон Nike Box MSK представлен сразу в двух категориях: спортивных и коммерческих сооружений. Также проголосовать можно за проект скейт-парка под эстакадой Садового кольца у метро "Парк Культуры", за круглый детский сад на Варшавском шоссе или за благоустройство Хохловской площади.

Всего, по данным пресс-службы, в голосовании представлено более 40 российских проектов. География самая разная - от Санкт-Петербурга до Кандапоги. Результаты голосования будут объявлены 12 марта.

Награда Building of the Year присуждается международным порталом ArchDaily в 10 раз. За прошедший год на нем появилось более 40 тыс. новых заметок и 4 тыс. новых проектов со всего мира. Награду прошлого года взял московский парк "Зарядье".