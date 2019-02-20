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Фиктивной постановки на учет мигрантов в Москве стало вдвое больше

Порядка 50% гостиниц столицы передают в полицию сведения об иностранцах в электронном виде

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция фиксирует двукратный рост фиктивной постановки на учет мигрантов, в том числе в хостелах. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД по Москве Олег Баранов.

"Число случаев фиктивной постановки на миграционный учет возросло в два раза. Эта работа стоит на нашем особом контроле. И служба участковых уполномоченных, и управление по вопросам миграции в ежедневном режиме занимается этой работой, мы не стоим в стороне", - сказал Баранов, выступая с отчетом перед депутатами Московской городской думы.

По его словам, на данный момент порядка 50% всего гостиничного комплекса столицы, различного рода хостелы, передают в полицию сведения об иностранцах в электронном виде. Баранов считает, что информация о заселяющихся в гостиницы, хостелы иностранцах должна передаваться в полицию дистанционно, чтобы "видели, кто куда приехал, чтобы могли принимать превентивные меры, если они приехали не с добрыми намерениями".

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