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Сеть магазинов "Перекресток" оштрафовали за продажу просроченного сыра

Сумма взыскания составила 200 тыс. рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве в ходе проверки АО "Торговый дом "Перекресток" установило, что в ряде магазинов сети указывается некорректный срок годности сыра. Как сообщается в среду на сайте управления, магазин оштрафован на 200 тысяч рублей.

"За указанные нарушения АО "Торговый дом "Перекресток" было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и выдано предписание об устранении нарушений. Общество обжаловало и административный штраф, и предписание надзорного органа в двух судебных инстанциях. Позиция управления Роспотребнадзора по Москве была поддержана и Арбитражным судом города Москвы и 9-м Апелляционным арбитражным судом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в службе, ретейлер после получения сыра от производителя вскрывал упаковку, нарезал продукцию и заново ее упаковывал в пищевую пленку, указывая срок годности в пять суток. При этом срок реализации сыра после вскрытия с последующей нарезкой и расфасовкой в соответствии с санитарными требованиями составляет 12 часов.

Территориальным отделом управления службы по Москве в Северном административном округе был подан иск в Лефортовский суд с целью устранения нарушений. Отмечается, что суд иск удовлетворил и признал действия магазина противоправными, обязав юридическое лицо АО "Торговый дом "Перекресток" довести решение суда до сведения потребителей путем его размещения в помещениях ряда магазинов сети, расположенных на территории Северного административного округа.

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