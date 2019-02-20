Москва продлила переходный период по налогу на имущество для бизнеса до 2023 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы приняли закон, который продлевает в столице переходный период размера льготных ставок налога на имущество организаций до 2023 года, передает в среду корреспондент ТАСС.

Согласно Налоговому кодексу РФ, ставки по налогу на имущество организаций устанавливаются законами субъектов РФ, при этом налоговая ставка в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, не может превышать 2%.

"Законом Москвы "О налоге на имущество организаций" на налоговые периоды 2014-2018 годов были установлены пониженные ставки налога на имущество организаций в отношении указанных объектов недвижимости. В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на организации при исчислении налога на имущество организаций в 2019 году и последующие налоговые периоды законопроектом предлагается определить размеры налоговых ставок в отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость", - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов, выступая перед депутатами.

Он уточнил, что налоговая ставка в 2019 году составит 1,6%, в 2020 - 1,7%, в 2021 - 1,8%, в 2022 - 1,9%, 2023 и последующие налоговые периоды - 2%.

Заммэра пояснил, что правительство столицы решило поддержать предпринимателей, оставив в экономике города средства, недополученные бюджетом из-за продления льготного налогового режима. "А это немало: 49 млрд рублей за пять лет. Мы надеемся, что сэкономленные средства предприниматели будут инвестировать в свое производство и развитие", - добавил он.