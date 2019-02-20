Количество погибших при пожарах в Москве в 2010-2018 годах снизилось в два раза

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество погибших при пожарах, произошедших в столице с 2010 года, снизилось в два раза, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на заседании по подведению итогов работы МГСЧС за 2018 год.

"С 2010 года количество погибших в городе (при пожарах) снизилось в два раза, а самих пожаров - сократилось на 40%", - сказал он, добавив, что этого результата удалось добиться, благодаря слаженной работе всех оперативных служб города.

В целом система предупреждения и ликвидации ЧС в Москве в 2018 году справилась со своей задачей, резюмировал Бирюков.

В этом году откроются два новых пожарно-спасательных подразделения. Бирюков рассказал, что в 2018 году в столице открылись три новых пожарных депо и шесть поисково-спасательных станций.