Более 1,8 тыс. человек спасли в ходе чрезвычайных ситуаций в Москве в 2018 году

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Количество пожаров в Москве в 2018 году и пострадавших в них снизилось на 4% и 6% соответственно. Об этом в среду на подведении итогов деятельности Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС сообщил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

"Количество пожаров снизилось на 4%, не допущен рост гибели на пожарах, на 6% снизилось количество травмированных", - сказал он, отметив, что пожаров в местах массовых мероприятий отмечено не было.

Также, по данным Денисова, количество утонувших на водоемах Москвы снизилось на 1,5%. "В 2018 году на пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах и при ликвидации последствий ДТП спасены 1,807 тыс. человек", - подчеркнул начальник главка МЧС.