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Доля новой пожарно-спасательной техники в Москве составляет 85%

Среднероссийский показатель современной техники, стоящей на вооружении у МЧС, составляет 62%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Доля новой пожарно-спасательной техники, стоящей на вооружении у столичного МЧС, составляет 85%. Об этом в среду на подведении итогов деятельности Московской городской системы предупреждения и ликвидации ЧС сообщил начальник столичного главка ведомства Илья Денисов.

"Доля современной техники составляет 85% при среднероссийском показателе в 62%", - сказал он.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал, что у спасательные подразделения МЧС недостаточно оснащены техникой и спецоборудованием, дефицит достигает 90%, но эта ситуация будет исправляться. По его словам, в настоящее время в наличии 7,3 тыс. единиц техники и специального оборудования при потребности в закупке свыше 107 тыс. единиц.

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