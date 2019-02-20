В Москве женщину обвинили в продаже поддельных картин на 68 млн рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция раскрыла преступление, связанное с продажей поддельных картин известных французских художников Поля Гогена, Поля Сезанна и Пьера Огюста Ренуара на 68 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По версии следствия, злоумышленница предложила своей знакомой приобрести у нее картины, якобы выполненные знаменитыми художниками XIX-XX веков - Полем Сезанном, Камилем Коро, Полем Гогеном, Камилем Писсарро, Пьером Огюстом Ренуаром, Франсуа Буше и другими. Введенная в заблуждение относительно реальной стоимости полотен и принадлежности их кисти известных мастеров потерпевшая согласилась на покупку, общая сумма которой составила 68 млн рублей", - рассказала представитель МВД.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Материалы дела переданы в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу.