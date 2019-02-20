Метель ожидается в Москве 21-22 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Метель придет в Москву 21 февраля и продолжится до пятницы. Об этом в среду сообщает Гидрометцентр.

"Ближайшей ночью в Москве пройдет снег, мокрый снег, ветер усилится до 15 м/с, температура воздуха составит -2... 0 градусов, по области будет -5... 0 градусов. Завтра днем <...> снегопад усилится, местами закружит метель при ветре до 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

22 февраля, в пятницу, осадки ослабеют, но им на смену придет сильный северный ветер с метелью, его порывы местами будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха существенно понизится: ночью в Москве ожидается -12... -10 градусов, а днем - около -10... -8 градусов, отмечают метеорологи.