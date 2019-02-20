МЧС предупреждает об усилении ветра, снеге с дождем и гололедице 21 февраля в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 18 м/с и гололедице в четверг. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главка, также 21 февраля в столице пройдет дождь и снег.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 21 февраля в течение суток в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с. Ночью и утром пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, во второй половине дня местами сильный снег, на дорогах сильная гололедица", - сказали в пресс-службе.

В связи с неблагоприятной погодой в главке советуют автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также рекомендуется парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам советуют, "находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями".