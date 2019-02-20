Жителей Москвы попросили пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Москвичей попросили пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за метели. Об этом сообщается в среду в Twitter Центра организации дорожного движения.

"Сегодня и на ближайшие два дня погода испортится: поднимется ветер 13-18 м/с, пойдет мокрый снег с дождем, начнется метель, а на дорогах - гололед. Будьте осторожны и пользуйтесь метро", - говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, метель придет в Москву 21 февраля и продлится до пятницы. Температура воздуха в четверг составит от минус 2 до нуля градусов. К пятнице количество осадков уменьшится, но им на смену придет сильный северный ветер с порывами 15-20 м/с, температура воздуха опустится до 12 градусов мороза.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", по состоянию на 20:25 мск загруженность столичных дорог составляет 4 балла.