Транспорт Москвы готов к увеличению потока пассажиров из-за непогоды

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Весь московский транспорт подготовлен к работе в непогоду и, в частности, к увеличению количества пассажиров из-за снегопада. Об этом сообщается в четверг в Twitter транспортного комплекса Москвы.

"Весь городской транспорт подготовлен к работе в сложных погодных условиях. В случае необходимости на городские маршруты будут выведены дополнительные автобусы. Московский метрополитен также готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", по состоянию на 9:20 мск загруженность дорог составляет пять баллов.

Ранее ГИБДД Москвы попросило водителей в четверг отказаться от поездок на личных машинах из-за снегопада в столичном регионе. На сайте Гидрометцентра сообщалось, что 21 февраля в Москве ожидается облачная и снежная погода, гололедица и до минус двух градусов. Синоптики предупредили о сильном снеге, местами метели, а также ветре и обледенении, в связи с этим 21 февраля в Москве объявлен желтый уровень опасности.