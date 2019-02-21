Кнопки открытия дверей в поездах на Филевской линии метро заработали в постоянном режиме

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Эксперимент в поездах на Филевской (голубой) линии московского метро, в ходе которого пассажиры сами могли открывать необходимые двери в вагонах нажатием на кнопку, признан успешным. Подобный режим управления дверями в составах решено сохранить, сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"Теперь пассажиры могут выйти из вагона, нажав на кнопку открытия дверей (они перестали открываться дистанционно из кабины машиниста на каждой станции). Это… сокращает затраты на электроэнергию", - говорится в сообщении.

Кнопки были активированы в поездах "Москва", разработанных специально для Филевской линии, в ноябре 2018 года. Ими можно было воспользоваться только в так называемое непиковое время.

В последние недели двери открывались только нажатием кнопки, тестирование прошло успешно, отмечается в сообщении мэрии. Появление такой функции объясняется необходимостью сохранять температурный режим в вагонах, так как семь из 13 станций голубой ветки метро находятся на поверхности, пояснили городские власти.

"Мы получили положительные отзывы, поэтому решили сохранить такой режим работы кнопок в поездах голубой ветки", - цитирует портал руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова.