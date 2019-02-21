Власти Москвы выставили на торги три земельных участка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение выставить на торги три земельных участка площадью более 1,7 га под производственную и торговую застройку. Соответствующее решение принято в четверг на заседании градостроительной-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента инновационной и промышленной политики.

"При поддержке департамента инвестиционной и промышленной политики в границах производственных зон столицы выявлены и сформированы земельные участки общей площадью 1,72 га, которые будут использованы для развития промышленности и инвестиционного потенциала Москвы. Участки будут отданы под строительство производственно-складских помещений и предприятия торговли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на торги выставлен земельный участок в границах производственной зоны "Братцево" на севере Москвы. Инвестор сможет разместить там производственно-складской объект общей площадью 6 тыс. кв. м и максимальной высотой застройки 28 м.

Также, по данным пресс-службы, объект торговли общей площадью 5,6 тыс. кв. м и высотой 20 м смогут построить на земельном участке в границах промзоны "Западная водопроводная станция" на улице Авиаторов в Западном округе.

"Еще один участок в Западном административном округе на ул. Десантная будет отдан под размещение производственной базы со следующими технико-экономическими показателями: плотность застройки - 12,8 тыс. кв. м/га, высота застройки - 20 м, общая площадь объекта - 13,7 тыс. кв. м", - уточнила пресс-служба.