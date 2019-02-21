Квесты, мастер-классы и лекции подготовили в Москве ко Дню защитника Отечества

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Более 300 мероприятий ко Дню защитника Отечества подготовили в библиотеках и культурных центрах Москвы. Как сообщается в четверг на сайте столичной мэрии, для посетителей подготовили квесты, концерты и рыцарский турнир.

"В культурном центре "Северный" <...> в День защитника Отечества можно будет увидеть показательные выступления участников клуба исторической реконструкции "Вольный хирд". Они воссоздадут традиционный рыцарский турнир бугурт, во время которого будут сражаться на копьях, палицах, мечах, топорах и алебардах", - говорится в сообщении.

Командный квест на военную тематику организуют 21 февраля в доме культуры "Берендей", его участникам предстоит перехватить радиостанцию противника и разгадать секретный шифр. А 23 февраля в культурном центре "Вдохновение" пройдет семейный фестиваль "Папа-фест", где устроят выставку воинских костюмов и оружия, рыцарский квест и турнир по армреслингу. Кроме того, у центра откроется "Богатырская школа", взрослые и дети смогут посостязаться на тренировочных мечах, научиться ковать сталь в походной кузнице. Маленьким посетителям сотрудники МЧС расскажут, как вести себя в опасных ситуациях и покажут настоящую пожарную машину.

В детской библиотеке № 236 расскажут об истории праздника и защитниках: от богатырей до военачальников Великой Отечественной войны. Для посетителей проведут викторину, эстафету и игру. В библиотеку № 194 22 февраля приглашают на мастер-класс "Подарок для папы", участники которого сделают 3D-открытку.

"В библиотеке № 244 <...> всех желающих познакомят с уникальными копиями моделей самолетов МиГ - от первого истребителя до современных сверхзвуковых МиГ-29", - говорится в сообщении. Слушателям расскажут об авиаконструкторах Артеме Микояне и Михаиле Гуревиче, создателях первых боевых скоростных самолетов, российских летчиках-испытателях Иване Федорове и Петре Остапенко, а также о герое Великой Отечественной войны Александре Покрышкине.