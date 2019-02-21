Ограничения движения введут на пересечении МКАДа и Бесединского шоссе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Перекрытия и ограничения движения введут на участке пересечения МКАДа и Бесединского шоссе в связи со строительством развязки. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе в ЦОДД.

Временные ограничение введут на 12 участках с 20 февраля по 29 августа, ограничив движение по 1-2 полосе. "Кратковременные перекрытия по 20 минут коснутся четырех участков 21, 26, 27, 28 февраля, 6, 13, 24, 28, 30, 31 марта, 10, 11 апреля, 5 и 7 июня с 02:00 до 03:00 мск", - говорится в сообщении.

Кроме того, полностью будет перекрыт участок Бесединского путепровода от АЗС до кольцевого перекрестка с 10 марта по 30 августа.