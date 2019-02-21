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Водителей в Москве попросили объезжать Страстной бульвар после падения крана на дорогу

Для объезда рекомендуется использовать улицы Петровка и Тверская

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов в Москве призвали объезжать участок от Малой до Большой Дмитровки по улицам Тверская и Петровка из-за падения автокрана, сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что автокран упал на проезжую часть на Страстном бульваре неподалеку от кинотеатра "Россия" в центре Москвы. О пострадавших не сообщалось.

"Движение по Страстному бульвару от Малой до Большой Дмитровки перекрыто из-за падения автокрана. В сторону Тверской занята одна полоса. На месте работают оперативные службы. Объезжайте по улицам Петровка и Тверская", - говорится в сообщении.

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