Водителей в Москве попросили объезжать Страстной бульвар после падения крана на дорогу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Автомобилистов в Москве призвали объезжать участок от Малой до Большой Дмитровки по улицам Тверская и Петровка из-за падения автокрана, сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что автокран упал на проезжую часть на Страстном бульваре неподалеку от кинотеатра "Россия" в центре Москвы. О пострадавших не сообщалось.

"Движение по Страстному бульвару от Малой до Большой Дмитровки перекрыто из-за падения автокрана. В сторону Тверской занята одна полоса. На месте работают оперативные службы. Объезжайте по улицам Петровка и Тверская", - говорится в сообщении.