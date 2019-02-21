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Начавшийся в Москве снегопад принесет до 7 см снега

На улицах города работает 8,5 тыс. спецтехники

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Снегопад, который начался в Москве в четверг, продлится около суток, высота снежного покрова достигнет 7 см, сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, на улицах столицы для уборки снега работает 8,5 тыс. единиц спецтехники.

Работы по уборке снега на пешеходных зонах и тротуарах, подходах к станциям метро и МЦК, остановкам общественного транспорта находятся под особых контролем коммунальных служб. Очистка кровель от снега для недопущения образования наледи идет в усиленном режиме.

Пресс-служба напоминает, что жителям города необходимо соблюдать требования безопасности: не заходить в охранные зоны проведения работ по очистке кровель и за выставленные ограждения.

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