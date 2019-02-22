Часть улиц в центре Москвы перекроют из-за демонстраций 23-24 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Страстной бульвар и Театральный проезд в Москве будут перекрыты днем 23 февраля из-за демонстрации, также проезд машин будет запрещен по Страстному бульвару, внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров и проспекту Академика Сахарова 24 февраля. Об этом в пятницу сообщил Центр организации дорожного движения столицы.

Согласно сайту КПРФ, 23 февраля со Страстного бульвара стартует шествие и митинг, посвященные 101-й годовщине Красной Армии и военно-морского флота, организованные партией. 24 февраля в центре Москвы пройдет "Марш памяти Бориса Немцова". Организаторы заявили, что в нем примут участие до 30 тыс. человек.

По материалам ЦОДД, Страстной бульвар будет постепенно перекрываться с 9:00 мск 23 февраля из-за митинга и демонстрации, движение там восстановят по мере прохождения колонны. Также в этот день будет полностью закрыт Театральный проезд в районе пересечения с улицей Петровка с 12:45 до 13:00.

24 февраля с 11:00 будет перекрыт Страстной бульвар до улицы Петровка, затем с 14:00 внутренняя сторона Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров и проспект Академика Сахарова.

В ЦОДД отметили, что ГИБДД может внести корректировки времени перекрытия.