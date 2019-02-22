Более 10 тыс. единиц уборочной техники ликвидируют последствия снегопада в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Последствия снегопада, который прошёл в Москве накануне, ликвидируют около 10,8 тыс. единиц снегоуборочной техники, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, на улицах города работает почти 10,8 тыс. единиц специализированной техники и 58 тыс. человек. К 4:00 утра, до начала активного автомобильного движения, коммунальные службы провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров объектов дорожного хозяйства с последующей сплошной противогололедной обработкой. Следующее прохождение колонн уборочной техники для прометания дорог состоится в 11:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем коммунальных служб подходы к остановкам общественного транспорта, к станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, больницам, поликлиникам, школам, уборка парковочных мест.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, в усиленном режиме продолжается очистка крыш от снега с целью недопущения образования наледи.