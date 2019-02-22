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Власти Москвы согласовали проект реставрации церкви Всех Святых на Кулишках

Храм является объектом культурного наследия федерального значения
Церковь Всех Святых на Кулишках АГН "Москва"
Описание
Церковь Всех Святых на Кулишках
© АГН "Москва"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы согласовал проект реставрации церкви Всех Святых на Кулишках постройки XVI-XVII веков, сообщила в пятницу пресс-служба департамента.

"Церковь Всех Святых на Кулишках рядом со станцией метро "Китай-город" отреставрируют. Соответствующий проект согласовал столичный департамент культурного наследия. Храм из красного кирпича был построен на рубеже XVI-XVII веков на месте деревянной церкви XIV века. Сегодня он признан объектом культурного наследия федерального значения", - говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что церковь Всех Святых на Кулишках за свою долгую историю неоднократно горела. "Проект реставрации составлен таким образом, чтобы выявить и сохранить разные этапы формирования памятника. Именно поэтому он предполагает воссоздание утраченных деталей, планировок и убранства разных эпох", - цитирует пресс- служба главу департамента Алексея Емельянова.

По словам главы ведомства, работы будут проводиться по методу фрагментарной реставрации. Такой подход предполагает, что подлинные архитектурные элементы будут максимально сохранены и восстановлены. В частности, специалисты намерены раскрыть заложенные арочные, оконные и дверные проемы, воссоздать утраченные лестницы на колокольне.

"Внутренние стены храма расчистят от следов поздних покрасок и покроют белой известкой, окна и металлические ставни восстановят по историческим аналогам. Входные двери демонтируют, а вместо них установят новые, выполненные по архивным фотографиям (за образец взяты интерьеры храма по проекту архитектора Константина Быковского 1877 года)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первое упоминание о церкви Всех Святых относится к 1365 году. В 1488 году, как свидетельствует летопись, деревянная церковь горела вместе с прилегающей застройкой. Считается, что первый каменный храм на этом месте появился в начале XVI века. В 1931 году церковь закрыли. В разное время в здании располагались киномастерская, строительно-монтажное управление и филиал Москонцерта. В 1991 году храм был возвращен Русской православной церкви, внутреннее убранство было частично восстановлено. С 1999 года храм принадлежит подворью Александрийского патриархата, в нем регулярно проводятся службы.

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