В Москве возбудили дело из-за нападения на сотрудников Моспаркинга

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) заявил о возбуждении уголовного дела по факту нападения на сотрудников учреждения. Об этом сообщается на сайте АМПП.

Там уточняется, что инцидент произошел 26 декабря 2018 года на Кожевнической улице. "Инспектор, находясь на маршруте, освободил от снега номера припаркованного в платной зоне автомобиля и сфотографировал их с помощью устройства фотофиксации, в этот момент подошли неизвестные и напали на пешего инспектора и его руководителя, который в этот момент осуществлял контроль за работой инспектора. Очевидцы происшествия вызвали наряд полиции и скорую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"), нападавшим грозит до двух лет лишения свободы", - сообщается на сайте.

Одного из пострадавших с места происшествия доставили в больницу, где ему оказали медицинская помощь. Нападавший задержан, c него взята подписка о невыезде.

"Как правило, нападения на наших сотрудников совершают владельцы премиальных марок автомобилей. Чаще всего это происходит тогда, когда пешие инспекторы освобождают номера автомобилей от посторонних предметов, мешающих произвести фотофиксацию. Эта работа относится к должностным обязанностям сотрудников, и те, кто пытается причинить вред их здоровью, будут нести полную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - приводятся на сайте слова замдиректора ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Андрея Головатюка.