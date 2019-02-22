В жилом доме на севере Москвы выявили подпольное химпроизводство

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подпольный химический цех выявлен в одном их жилых домов на севере столицы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, сотрудники инспекции по жалобам жителей дома по улице Лихоборские Бугры в Коптево провели обследование нежилых помещений на первом этаже 18-этажного многоквартирного жилого дома.

"Жильцы жаловались на превышение уровня шума и едкий запах, который распространялся по дому, - сообщили в Госинспекции. - Проверкой установлено, что в нежилых помещениях, которые город предоставил в аренду для использования под офис, функционирует цех по производству и тестированию водоотталкивающих пропиток для одежды и обуви. Для изготовления пропиток использовали химические реактивы, что и стало причиной появления едкого химического запаха и беспокойства жителей".

Кроме того, выявлена незаконная перепланировка нежилых площадей. Возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время вредное химическое производство остановлено. Инициирована процедура расторжения договора аренды.