Собянин назначил Татьяну Минееву на должность бизнес-омбудсмена Москвы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Татьяну Минееву на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте столичной мэрии.

"В соответствии со статьей 5 закона города Москвы от 30 октября 2013 года № 56 "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве" назначить Минееву Татьяну Вадимовну на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве сроком на пять лет", - говорится в документе.

Минеева ранее занимала пост вице-президента Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и председателя Общественного совета при департаменте образования столицы.

Срок полномочий прежнего столичного бизнес-омбудсмена Михаила Вышегородцева, который был назначен на эту должность в 2014 году, истек 13 января: по закону мэр Москвы назначает бизнес-омбудсмена на пять лет по согласованию с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей.