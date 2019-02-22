Юнармейцы подготовили поздравления ветеранам ко Дню защитника Отечества в "Технограде"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Юнармейцы из московских школ подготовили поздравления ко Дню защитника Отечества для ветеранов в ходе мастер-классов в столичном образовательном центре "Техноград", передает корреспондент ТАСС.

Глава столичного департамента предпринимательства и инноваций Алексей Фурсин отметил, что такие мероприятия являются вкладом в будущие кадры для российской армии.

"Приятно, что в этот праздничный день в "Техноград" пришли именно юнармейцы. Потому что армия это не только военная подготовка, тактика, это еще и технологии. Замечательно, что дети не только получают образование, воспитывают патриотизм, но и получают навыки в сфере высоких технологий, инженерных профессий. Если завтра эти дети захотят работать в Вооруженных силах, мы уже будем знать, что они не только интеллектуалы, но и знают новейшие тенденции современных технологий", - сказал он.

На мастер-классах по 2D и 3D анимации, организованных образовательным партнером "Технограда" - "Академией ТВ", юнармейцы записали видео-открытки с поздравлениями ветеранам ко Дню защитника Отечества. Кадеты приняли участие в мастер-классе "Видеоблогинг. Создание материала к 23 февраля", где они попробовали себя в качестве блогеров и записали видео о Дне защитника Отечества.

В мероприятии "Технограда" приняли участие 14 юнармейцев в возрасте от 12 до 16 лет из двух московских школ.

Образовательный комплекс "Техноград" работает с сентября 2018 года. Его деятельность направлена на детское дополнительное образование, а также на обучение и повышение квалификации взрослых и студентов. Здесь можно получить навыки более чем по 45 профессиям.