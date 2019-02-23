Северный ветер и до 9 градусов мороза ожидаются в Московском регионе 23 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве прогнозируют от 7 до 5 градусов мороза, по области термометры покажут от 9 до 4 ниже нуля.

"Небольшой снег. Местами гололедица", - говорится в сообщении. В ночные часы сохранится вероятность осадков, местами гололедица.

По прогнозам синоптиков, в субботу в Московском регионе ожидается северный и северо-западный ветер скоростью 5-10 м/ с.

Атмосферное давление около 760 мм ртутного столба.