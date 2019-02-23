Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московских автомобилистов призвали к аккуратному вождению из-за гололедицы, которая наблюдается на столичных дорогах. Об этом сообщается в субботу в Twitter транспортного комплекса Москвы.

Доброе утро! На улице -13 С, но ясно. В течение дня потеплеет до -4 С, ожидается небольшой снег. Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны! #транспорт

"На улице -13 С, но ясно. В течение дня потеплеет до -4 С, ожидается небольшой снег. Сейчас на улице очень скользко! Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что днем в Москве прогнозируется от 7 до 5 градусов мороза, по области термометры покажут от 9 до 4 ниже нуля. Атмосферное давление составит около 760 мм ртутного столба.