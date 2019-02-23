Пять станций красной ветки метро Москвы повторно закроют на несколько дней в апреле

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии Московского метрополитена повторно закроют для пассажиров в середине апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов.

Власти Москвы с 16 февраля закрыли эти станции для пассажиров в связи с этапом строительства северо-восточного участка БКЛ, которое требовало временного прекращения движения поездов. Планировалось, что они будут закрыты до 24 февраля включительно, однако мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном открытии этого участка метро с 23 февраля.

"Станции будут повторно закрыты в середине апреля, более точную дату мы еще объявим", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Он уточнил, что на период закрытия станций будет организована работа компенсационного транспорта, а в районе закрытых станций будут действовать ограничения для автомобилистов. С 16 по 22 февраля между закрытыми станциями также курсировал бесплатный компенсационный маршрут наземного транспорта. Для приоритетного движения компенсационного транспорта с 16 по 22 февраля были перекрыты улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также подъезды к ним.

По словам Ликсутова, за время перекрытий с 16 по 22 апреля было осуществлено 1,2 млн поездок бесплатными компенсационными автобусами и трамваями. "Пассажиры, для которых ограничения стали проблемой, пользовались также Московским центральным кольцом, за это время его популярность выросла почти на 26%. Вчера (22 февраля) был установлен рекорд - перевезено 523 тыс. пассажиров. На ряде станций метро была организована раздача чая, выпито больше тысячи литров горячего напитка", - добавил он.

Обновление инфраструктуры метро

Московский метрополитен воспользовался временной "паузой" для обновления инфраструктуры и уборки пассажирской зоны. "Работники обновили шпалы, заменили перекрестные съезды, кабельные металлоконструкции и освещение в тоннелях. Всего в работах приняли участие более 3 тыс. сотрудников метро. Никаких отклонений в состоянии инфраструктуры не выявлено", - сказал первый замначальника подземки Дмитрий Дощатов.

На время закрытых станций в районе работали 15 экипажей дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Патрульные регулировали движение и помогали водителям, подсказывая маршруты в зоне ограничений. "Дежурная смена ситуационного центра ЦОДД круглосуточно следила за дорожной ситуацией в районе закрытых станций, проводила работы по перенастройке светофоров, чтобы обеспечить беспрепятственное движение для компенсационных маршрутов", - отметил глава учреждения Вадим Юрьев.

Сейчас улицы Краснопрудная, Русаковская, Стромынка, Преображенская, Преображенская площадь, а также съезды к ним снова открыты для проезда. В полном объеме восстановлены парковочные места, сняты запреты на стоянку и остановку, демонтированы временные знаки и другое оборудование, которое использовалось для создания выделенных полос на время компенсационных перевозок.