Портал "Узнай Москву" подготовил маршрут в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Портал "Узнай Москву" подготовил новый экскурсионный маршрут "Памяти героев" в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства столицы.

"Маршрут включает 14 остановок. Это знаковые монументы и здания, связанные с именами героев-фронтовиков, военных летчиков, космонавтов, - приводятся на сайте слова заммэра Натальи Сергуниной. - Познавательная прогулка займет около трех часов, поэтому одевайтесь теплее".

Как отмечается на портале, экскурсия предусматривает посещение аллеи Космонавтов на ВДНХ и бывшей дачи А. Я. Перловой в "Сокольниках", где проходил обследование после ранения легендарный летчик Алексей Маресьев. Также участники тура смогут узнать историю здания Третьего Сокольнического училища имени А. С. Пушкина, где с 1915 по 1921 годы учился Герой Советского Союза летчик Николай Гастелло, и памятника Георгию Победоносцу на площади трех вокзалов. Подробное описание маршрута опубликовано на портале проекта.

"Узнай Москву" - интерактивный путеводитель по достопримечательностям города. Он работает в формате сайта и мобильного приложения. Всего, по данным мэрии, на портале и в мобильном приложении собраны описания более чем 1,6 тыс. зданий и сооружений, 600 памятников, 289 музеев, 170 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 65 тематических прогулочных маршрутах.