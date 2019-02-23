В павильоне Московских центральных диаметров установили тренажер для гребли и аэрохоккей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Тренажер для гребли и аэрохоккей установили в честь Дня защитника Отечества в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) около Киевского вокзала столицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта.

"В честь Дня защитника Отечества в павильоне Московских центральных диаметров, установленном на площади у Киевского вокзала, пройдет квест "Герой МЦД", в рамках которого посетители смогут испытать себя на силу, ум, ловкость и скорость. Свою силу посетители смогут проверить на тренажере для гребли под руководством фитнес-тренера. Скорость - приняв участие в гонках на видео-приставке, ловкость - сразившись в аэрохоккей", - говорится в сообщении.

Также посетителям предложат отгадать загадки, посвященные московскому транспорту, и сделать оригинальные фотографии в фотокомнате. Праздничная программа в павильоне продлится до 20:00, принять участие смогут все посетители.

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00. Вход свободный.

Первые два диаметра - МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск будут запущены для пассажиров в конце 2019 - начале 2020 года. На МЦД-1 будет 28 станций, а на МЦД-2 - 38. Всего планируется создание пяти диаметров. График работы МЦД будет таким же, как и у метро - с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. Оплатить проезд по МЦД можно будет картой "Тройка".