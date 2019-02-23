Участок Елоховского проезда в Москве перекроют в понедельник из-за богослужения

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта на участке Елоховского проезда в Москве будет перекрыто днем в понедельник из-за богослужения в Богоявленском соборе. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что участок проезда от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы будет перекрыт с 6:00 до 17:00.

"Ограничения введут в связи с богослужением, которое пройдет в честь дня тезоименитства Патриарха Алексия II", - говорится в сообщении.

В связи с этим автовладельцам рекомендовано заранее планировать маршрут и быть внимательными на дорогах.