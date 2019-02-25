Специалисты Мосгаза устранили около 2 тыс. утечек газа в домах при внеплановых проверках

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Мосгаза с начала внеплановых проверок, которые были инициированы после взрывов бытового газа в Магнитогорске и Шахтах, проверили уже 60% газифицированных квартир и 100% газифицированных строений. По результатам проверок было устранено более 1,8 тыс. утечек на газовом оборудовании, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"Около 60% всех газифицированных квартир проверено в столице в период с 15 января по 22 февраля. По результатам обследования были устранены утечки газа на 1 тыс. 816 газовых приборах", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что к настоящему моменту обследовано 19 тыс. 871 строение (100%), а также проверено газовое оборудование более чем в 1 млн квартир (около 60% от общего количества), в Новой Москве обследовано 1 тыс. 047 домов (100%).

В сообщении отмечается, что сотрудники Мосгаза смогли попасть не во все квартиры для проверки оборудования, поэтому внеплановое обследование состояния и работоспособности систем газоснабжения жилых домов продолжается.

"Выявлены случаи нарушений жильцами элементарных правил пользования газовыми приборами и газом в быту: самовольное подключение газовых приборов, недоступность для обслуживания газопровода, установка принудительной вентиляции", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Пресс-служба сообщает, что за период внеплановых проверок специалисты Мосгаза провели инструктаж с представителями 639 управляющих компаний, более 1 млн жильцов выдали памятки по безопасному пользованию газом в быту.

О внеплановых проверках

Изначально проверки планировалось провести с 15 по 21 января, однако затем Мосгаз заявил о продлении сроков. В каждом округе были созданы специальные комиссии, в состав которых вошли представители префектур и управ районов, управляющих компаний, Мосгаза, Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве.

По данным на 1 января 2019 года, в зоне обслуживания Мосгаза находится 24 тыс. 008 газифицированных жилых строений, в том числе 19 тыс. 871 многоквартирных жилых домов и 4 тыс. 137 частных домовладений.

В городе газифицировано 1 млн 813 тыс. 760 квартир, в которых установлено 1 млн 810 тыс. 155 газовых плит, 126 тыс. 335 проточных газовых водонагревателей для целей горячего водоснабжения и 6 тыс. 190 емкостных водонагревателей для целей отопления.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. 14 января взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, пятеро погибли. Трагедии вызвали дискуссию на тему целесообразности использования газового оборудования в многоквартирных домах.