Картину художника Щербакова нашли во время работ в павильоне "Животноводство" на ВДНХ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Картину советского художника-соцреалиста Бориса Щербакова нашли во время подготовки к ремонту павильона "Животноводство" на ВДНХ. Как сообщил в понедельник мэра Москвы Сергей Собянин, после реставрации забытое полотно разместят на почетном месте.

"На ВДНХ во время подготовки к ремонту павильона № 42 "Животноводство" нашли картину известного советского художника Бориса Щербакова. Он был признанным мастером пейзажа", - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

На фотографии полотна, которую Собянин разместил в своей соцсети, изображены река, пастбище и фермы на заднем плане.

По словам мэра, изначально картина размером четыре на пять метров украшала Центральный павильон выставки, но в 1960-е изображение перенесли в другой павильон, где о ней и забыли. "Эта работа - большая находка и часть истории ВДНХ. После реставрации займет там почетное место", - подчеркнул Собянин.

Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. На данный момент отреставрированы 10 объектов культурного наследия. Кроме фонтанов, в списке восемь исторических павильонов, которые уже открыты для посетителей.