Участок проезда Девичьего Поля в Москве перекроют в связи с подготовкой к параду 9 мая

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Автомобильное движение по участку проезда Девичьего Поля в Москве будут перекрывать по утрам в течение 13 дней в марте в связи с подготовкой к военному параду, который пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

"Участок проезда Девичьего Поля от пересечения с ул. Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком. Период: 1, 4, 6, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 28 марта с 07:00 до 09:30. Полное перекрытие", - говорится в сообщении.

Также движение по участку проезда Девичьего Поля будет перекрыто 26 и 27 марта с 6:00 до 7:00 мск.