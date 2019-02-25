Собянин вручил благодарности активистам волонтерского движения Москвы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник вручил благодарности активистам волонтерского движения столицы.

Ресурсный центр "Мосволонтер", который является крупнейшим центром поддержки волонтерского движения в России, 21 февраля отметил пять лет со дня основания.

"Москва создала пять лет назад ресурсный центр, на котором стало проще находить проекты, находить друзей, соратников. И за эти годы через этот центр прошло около 60 тыс. человек. И нам легко работать, потому что москвичи - люди отзывчивые, и нет ни одного крупного мероприятия, в котором бы не просто не принимали участия волонтеры, а чтобы не было бы конкурса на участие в этих проектах", - сказал Собянин на церемонии награждения в столичной мэрии.

Также он отметил, что у столицы достаточно ресурсов для проведение любого мероприятия.

"Благодаря тем, кто сегодня находится в этом зале, десяткам тысяч ваших друзей и коллег-волонтеров, город становится другим - не физически, а с точки зрения душевности, отношения к гостям столицы, к самим москвичам, людям, которые попали в беду и нуждаются в поддержке. Хочу вам выразить искреннюю благодарность от себя лично за то, что вы делаете", - сказал столичный градоначальник.

За вклад в развитие институтов гражданского общества и активное участие в волонтерском движении благодарности мэра Москвы удостоены директор Центра занятости молодежи Ирина Швец, представители Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", некоммерческого партнерства "Федерация молодежных общественных правоохранительных объединений", благотворительного фонда содействия охране здоровья, социальной поддержке и защиты граждан "Люблю жизнь", автономной некоммерческой организации "Центр развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций "Девелопмент-групп", движения "серебряных" волонтеров ассоциации некоммерческих организаций "Союз волонтерских организаций и движений", а также представители МГИМО, Московского зоопарка и других организаций.