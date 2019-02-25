Мэр Москвы освободил от должности двух руководителей управ столичных районов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова, соответствующее распоряжение опубликовано на информационном портале правительства Москвы.

"Освободить Чепикова Алексея Александровича от замещаемой должности главы управы района Дорогомилово города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в тексте распоряжения.

Должность главы управы района Дорогомилово Чепиков занимал с марта 2017 года. С ноября 2014 года по март 2017 года занимал должность замглавы управы района Дорогомилова. В другие годы работал директором ГБУ "Жилищник района Дорогомилово" и занимал руководящие должности в ГУ "ИС района Дорогомилово"

Кроме того, Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Тропарево-Никулино Андрея Обухова, соответствующее распоряжение также опубликовано на сайте правительства Москвы.

"Освободить Обухова Андрея Александровича от замещаемой должности главы управы района Тропарево-Никулино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в тексте распоряжения.

Обухов занимал должность главы управы района Тропарево-Никулино с октября 2014 года. С 2008 по 2014 год работал в структурах жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

В новость были внесены изменения (18:10 время мск) — добавлена информация об увольнении главы управы района Тропарево-Никулино