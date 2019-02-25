Глава департамента торговли и услуг Москвы Немерюк стал первым замглавы аппарата мэрии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк и руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти города Евгений Стружак получили посты в аппарате мэра Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

"[Немерюк] 22 февраля 2019 года назначен первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы", - говорится на портале.

В свою очередь Стружак назначен заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Как уточняется на сайте мэрии, в структурах городской администрации Немерюк работает с 2003 года. До 2004 года был замглавы управы района Крюково, с 2004 по 2012 год занимал должность зампрефекта Зеленоградского административного округа. 20 апреля 2012 года распоряжением мэра был назначен на должность руководителя департамента торговли и услуг. Немерюк - действительный государственный советник города Москвы 1-го класса.

Стружак начал карьеру в столичной мэрии в мае 2013 года, став первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти, в этой должности он проработал в общей сложности четыре года. В марте 2017 назначен руководителем департамента территориальных органов исполнительной власти.