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Ветреная погода и до 3 градусов тепла ожидаются в Московском регионе 26 февраля

Синоптики обещают гололедицу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Облачность, ветер до 15 м/с и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно. Небольшие осадки. Местами гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве прогнозируют от нуля до 2 градусов тепла, по области термометры покажут от минус 2 до 3 градусов выше нуля. В ночные часы сохранится вероятность осадков, местами гололедица.

По прогнозам синоптиков, во вторник днем и в ночь на среду в Московском регионе ожидается северный, северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба.

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