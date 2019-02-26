В Москве в первые дни марта ожидается похолодание до минус 12 градусов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Начало календарной весны в Москве будет холодным - температура в столице начнет понижаться с 1 марта. Об этом ТАСС сообщил во вторник начальник ситуационного центра Гидрометцентра Александр Голубев.

"Если в конце февраля у нас будет относительно теплая погода, [с температурой] выше нормы, то 1 марта пройдет циклон, начнется похолодание, пройдет снег, температура будет от нуля до минус пяти градусов. А 2 марта столбик термометра опустится еще градусов на пять - будет минус 7-12 ночью и минус 3-5 днем. Так что начало календарной весны будет иметь зимний характер", - сказал он, добавив, что 3 и 4 марта характер погоды существенно не изменится.

По данным метеорологов, 26 февраля в столице ожидается до плюс двух градусов, при этом прогнозируется сильный ветер с порывами до 15 м/с. 27 февраля ожидается небольшое похолодание до минус трех-пяти градусов, однако 28 февраля столбик термометра вновь поднимется до нуля-плюс двух градусов.