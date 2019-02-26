Руководство ВДНХ ожидает роста числа посетителей до 40 млн человек в 2019 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Количество посетителей ВДНХ в Москве может составить до 40 млн человек в текущем году, что больше на 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Виталий Эммануилов.

"Сам парк - 87,3 га, вся территория ВДНХ - более 327 га. Парк занимает самую большую территорию из всех зон выставки... В целом ВДНХ посещает в год около 30 млн. Сейчас заканчивается реконструкция, и мы планируем, что в этом году гостей [будет] от 30 до 40 млн", - сказал Эммануилов на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике.

Первый этап реконструкции ВДНХ прошел в 2014-2016 годы. Тогда были ликвидированы незаконно возведенные постройки и палатки, восстановлены прежние и разбиты новые цветники, созданы пешеходные зоны, площадки для отдыха. Более чем в 50 зданиях прошли противоаварийные работы.

В данный момент на ВДНХ проходит второй этап реконструкции, после которой территория выставки будет делиться на семь тематических зон: центральную аллею с новыми музеями и выставочными пространствами в исторических павильонах, тематический парк аттракционов, ландшафтный парк площадью 87 га, "Парк ремесел", "Парк знаний", обновленную зону Экспо и парк "Останкино".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что территория и павильоны ВДНХ стали самым знаковым объектом в сфере реставрации в 2018 году. Как одну из самых сложных работ он привел в пример реставрацию фонтана "Золотой колос", который был разрушен настолько, что его было "страшно трогать". Также мэр обратил внимание на восстановлении павильона "Космос", реставрация которого раньше не представлялась возможной. По словам Собянина, работы на ВДНХ продлятся еще в течение примерно двух лет.