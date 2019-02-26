Собянин посетил строительство крупнейшего в Москве перинатального центра

МОСКВА, 26 февраля./ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник ознакомился с ходом работ по строительству перинатального центра при ГКБ № 67 имени Ворохобова, который станет одним из крупнейших в России.

"Центр будет обеспечен самым современным оборудованием мирового уровня. Его ввод в этом году самым серьезным образом изменит ситуацию с родовспоможением в Москве", - сказал Собянин, осмотрев перинатальный центр. По его словам, Москва выходит на новый уровень модернизации здравоохранения, запланировано и ведется строительство десятков новых больничных и поликлинических корпусов, в частности, в сфере материнства и детства.

"Перинатальный центр, который строится на базе 67-й больницы, является крупнейшим в Москве и, я думаю, в России. Более того, это специализированный центр по патологиям сердечно-сосудистых заболеваний рожениц и новорожденных", - сказал мэр Москвы. Кроме того, сообщил он, в новом перинатальном центре будет работать центр повышения квалификации врачей в области материнства и детства.

Площадь перинатального центра составляет 51,7 тыс. кв. м, в настоящее время его строительство завершено на две трети, идет отделка, монтаж инженерных систем, поставка оборудования и выполнение других финишных работ. В новом медицинском учреждении будут работать более 800 медицинских работников. Центр будет включать в себя акушерский стационар на 240 коек, педиатрический блок на 90 коек, а также консультативно-диагностический центр для женщин и для динамического наблюдения детей раннего возраста.

Кроме того, в центре предусмотрено размещение кардиологических отделений патологии новорожденных (до 1 месяца), выхаживания недоношенных детей, кардиологического отделения для детей грудного возраста (до 1 года), кардиологических рентгеноперационных с аппаратами искусственного кровообращения, а также модульная операционная. Также в нем планируется открыть специализированную бактериологическую лабораторию, что позволит выявлять практически все известные виды внутриутробной и послеродовой инфекции.

Помимо этого, в перинатальном центре при ГКБ № 67 предусмотрено размещение одного из городских отделений ЭКО, в котором можно будет проводить от 1,5 тыс. до 2 тыс. процедур в год. Возможности центра позволят обеспечить ежегодно оказание амбулаторной помощи 17 тыс. беременным женщинам с патологией сердечно-сосудистой системы, родовспоможение для 13 тыс. женщин, хирургическое лечение для 3,5 тыс. женщин и детей, проведение консультаций с ведущими врачами российских и зарубежных клиник.