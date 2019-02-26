Победители и призеры юношеской Олимпиады 2018 года получат премии от мэрии Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Москвы установило премиальные выплаты победителям и призерам III летних юношеских Олимпийских игр, которые прошли с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе. За каждую медаль чемпионы, серебряные и бронзовые призеры получат по 200, 150 и 100 тыс. рублей соответственно, сообщается во вторник в материалах пресс-службы столичной мэрии.

"Большой вклад в победу национальной команды внесли москвичи, завоевав 23 медали (39% от общего количества медалей сборной). В том числе - 12 золотых (41%), 3 серебряных (17%) и 8 бронзовых (67%). Победителями и призерами юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе стали 13 московских спортсменов в 23 спортивных дисциплинах. За каждую медаль чемпионы получат по 200 тыс. рублей, серебряные призеры - по 150 тыс. рублей, бронзовые - по 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Тренерам, подготовившим чемпионов и призеров игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм (за каждое призовое место).

В третьих по счету летних юношеских Олимпийских играх, которые прошли с 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе, приняли участие 4012 спортсменов из 206 стран мира. Впервые в истории олимпийского движения в Играх участвовало равное количество мужчин и женщин. Олимпийскую команду России представляли 94 спортсмена по 27 видам спорта. По результатам игр сборная команда Российской Федерации заняла I место в общекомандном зачете, завоевав 59 медалей, в том числе 29 золотых, 18 серебряных, 12 бронзовых.