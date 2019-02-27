Масленицу на ВДНХ отметят традиционными гуляньями и концертами

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Посетители ВДНХ с 1 по 10 марта смогут отметить Масленицу традиционными гуляньями, а также принять участие в частушечных баттлах и мастер-классах, сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"На Центральной аллее посетителей встретят артисты, играющие на народных инструментах. Они будут петь песни и водить с гостями хороводы. Также проведут частушечные баттлы, где каждый желающий сможет посоревноваться в умении исполнять остроумные четверостишия под музыку", - говорится в сообщении.

Гости смогут посетить традиционную масленичную ярмарку, где попробуют блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки с разными начинками - камчатским крабом, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или свежими ягодами и взбитыми сливками. Театральные коллективы выступят со спектаклями по мотивам народных сказок.

В специальном ярмарочном павильоне посетителям расскажут об особенностях авторской росписи матрешек и проведут мастер-классы по изготовлению поделок из фетра и росписи игрушек. На катке "Ракета" 9 марта пройдет дискотека с участием музыкальных коллективов, вечером запустят праздничный фейерверк.

Фестиваль "Московская Масленица" в 2019 году пройдет на 23 площадках, на которых каждый день будут проводить концерты и выпекать блины. Фестиваль входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году гостями "Московской Масленицы" стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.