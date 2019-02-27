Более 200 мероприятий пройдет в московских больницах в рамках дней открытых дверей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 200 мероприятий проведут в столичных больницах в рамках дней открытых дверей, которые пройдут в марте. Об этом в среду сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В марте столичные медицинские организации подготовили для москвичей более 200 мероприятий - все желающие смогут бесплатно проверить свое здоровье, попасть на консультации к профильным специалистам, например, нейрохирургу или офтальмологу, прослушать интересные лекции от ведущих московских врачей", - приводятся на сайте слова руководителя департамента Алексея Хрипуна. Акция проходит в рамках проекта "Входите, открыто!".

По его словам, особое внимание уделят будущим родителям: врачи московских роддомов подготовили для будущих мам и пап около 80 мероприятий.

Так, 5 марта в научно-практическом центре им. З.П. Соловьева пройдет лекция семейного психолога о том, как обрести гармонию в отношениях. 6 марта в научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой состоится занятие родительского клуба.

Кроме того, 12 марта в больнице № 15 им. О.М. Филатова состоится "Школа здоровья" глаукомного центра, в рамках которой специалисты подробно расскажут о симптомах глаукомы, профилактике заболевания и образе жизни после постановки диагноза. 17 марта в Морозовской детской больнице хирурги, оториноларингологи и травматологи проведут консультативный прием маленьких пациентов.

С полным списком мероприятий, которые пройдут в рамках дней открытых дверей, можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения Москвы.